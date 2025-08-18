Mis on Hootchain (HOOT)

HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hootchain (HOOT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Hootchain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hootchain (HOOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hootchain (HOOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hootchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hootchain hinna ennustust kohe!

HOOT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Hootchain (HOOT) tokenoomika

Hootchain (HOOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hootchain (HOOT) kohta Kui palju on Hootchain (HOOT) tänapäeval väärt? Reaalajas HOOT hind USD on 0.00600339 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HOOT/USD hind? $ 0.00600339 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HOOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hootchain turukapitalisatsioon? HOOT turukapitalisatsioon on $ 14.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HOOT ringlev varu? HOOT ringlev varu on 2.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOOT (ATH) hind? HOOT saavutab ATH hinna summas 4.4 USD . Mis oli kõigi aegade HOOT madalaim (ATL) hind? HOOT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HOOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HOOT kauplemismaht on -- USD . Kas HOOT sel aastal kõrgemale ka suundub? HOOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOOT hinna ennustust

Hootchain (HOOT) Olulised valdkonna uudised