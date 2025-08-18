Rohkem infot HOOT

HOOT Hinnainfo

HOOT Valge raamat

HOOT Ametlik veebisait

HOOT Tokenoomika

HOOT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Hootchain logo

Hootchain hind (HOOT)

Loendis mitteolevad

1 HOOT/USD reaalajas hind:

$0.00600339
$0.00600339$0.00600339
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Hootchain (HOOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:44:14 (UTC+8)

Hootchain (HOOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.4
$ 4.4$ 4.4

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-55.53%

-55.53%

Hootchain (HOOT) reaalajas hind on $0.00600339. Viimase 24 tunni jooksul HOOT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.4 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HOOT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -55.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hootchain (HOOT) – turuteave

$ 14.52K
$ 14.52K$ 14.52K

--
----

$ 14.52K
$ 14.52K$ 14.52K

2.42M
2.42M 2.42M

2,419,448.9877076
2,419,448.9877076 2,419,448.9877076

Hootchain praegune turukapitalisatsioon on $ 14.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOOT ringlev varu on 2.42M, mille koguvaru on 2419448.9877076. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.52K.

Hootchain (HOOT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hootchain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hootchain ja USD hinnamuutus $ -0.0033338187.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hootchain ja USD hinnamuutus $ -0.0008626084.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hootchain ja USD hinnamuutus $ -0.01445038820232205.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0033338187-55.53%
60 päeva$ -0.0008626084-14.36%
90 päeva$ -0.01445038820232205-70.64%

Mis on Hootchain (HOOT)

HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hootchain (HOOT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Hootchain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hootchain (HOOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hootchain (HOOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hootchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hootchain hinna ennustust kohe!

HOOT kohalike valuutade suhtes

Hootchain (HOOT) tokenoomika

Hootchain (HOOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hootchain (HOOT) kohta

Kui palju on Hootchain (HOOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOOT hind USD on 0.00600339 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOOT/USD hind?
Praegune hind HOOT/USD on $ 0.00600339. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hootchain turukapitalisatsioon?
HOOT turukapitalisatsioon on $ 14.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOOT ringlev varu?
HOOT ringlev varu on 2.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOOT (ATH) hind?
HOOT saavutab ATH hinna summas 4.4 USD.
Mis oli kõigi aegade HOOT madalaim (ATL) hind?
HOOT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HOOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOOT kauplemismaht on -- USD.
Kas HOOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOOT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:44:14 (UTC+8)

Hootchain (HOOT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.