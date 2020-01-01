Hoodrat (HOODRAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hoodrat (HOODRAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hoodrat (HOODRAT) teave Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn’t just a bat; he’s the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie’s first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it’s gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie’s surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable “up to no good, but in a fun way” energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn’t need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what’s it thinking? Where’s it headed? Maybe Hoodrat’s just out for a midnight snack, or maybe it’s plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can’t help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable. Ametlik veebisait: https://hoodratonethereum.com/ Ostke HOODRAT kohe!

Hoodrat (HOODRAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hoodrat (HOODRAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.21K $ 30.21K $ 30.21K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.21K $ 30.21K $ 30.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00141356 $ 0.00141356 $ 0.00141356 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hoodrat (HOODRAT) hinna kohta

Hoodrat (HOODRAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hoodrat (HOODRAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOODRAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOODRAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOODRAT tokeni tokenoomikat, avastage HOODRAT tokeni reaalajas hinda!

HOODRAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOODRAT võiks suunduda? Meie HOODRAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOODRAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!