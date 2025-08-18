Hoodrat hind (HOODRAT)
Hoodrat (HOODRAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HOODRAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOODRATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00141356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on HOODRAT muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -6.25% 24 tunni vältel +0.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hoodrat praegune turukapitalisatsioon on $ 31.15K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOODRAT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.15K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Hoodrat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hoodrat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hoodrat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hoodrat ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.25%
|30 päeva
|$ 0
|-2.46%
|60 päeva
|$ 0
|-15.52%
|90 päeva
|$ 0
|--
Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn’t just a bat; he’s the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie’s first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it’s gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie’s surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable “up to no good, but in a fun way” energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn’t need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what’s it thinking? Where’s it headed? Maybe Hoodrat’s just out for a midnight snack, or maybe it’s plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can’t help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable.
