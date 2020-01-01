Honkler (HONKLER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Honkler (HONKLER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Honkler (HONKLER) teave Honkler is a fun meme coin that represents in a silly way the clown world that we live in today Ametlik veebisait: https://honkler.com Ostke HONKLER kohe!

Honkler (HONKLER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Honkler (HONKLER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.29K $ 60.29K $ 60.29K Koguvaru: $ 69.70M $ 69.70M $ 69.70M Ringlev varu: $ 69.70M $ 69.70M $ 69.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.29K $ 60.29K $ 60.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.231914 $ 0.231914 $ 0.231914 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.000865 $ 0.000865 $ 0.000865 Lisateave Honkler (HONKLER) hinna kohta

Honkler (HONKLER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Honkler (HONKLER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HONKLER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HONKLER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HONKLER tokeni tokenoomikat, avastage HONKLER tokeni reaalajas hinda!

HONKLER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HONKLER võiks suunduda? Meie HONKLER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HONKLER tokeni hinna ennustust kohe!

