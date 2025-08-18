Rohkem infot HIM

HIM Hinnainfo

HIM Valge raamat

HIM Ametlik veebisait

HIM Tokenoomika

HIM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Honey Is Money logo

Honey Is Money hind (HIM)

Loendis mitteolevad

1 HIM/USD reaalajas hind:

--
----
-2.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Honey Is Money (HIM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:00:10 (UTC+8)

Honey Is Money (HIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127366
$ 0.00127366$ 0.00127366

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.99%

+9.41%

+9.41%

Honey Is Money (HIM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HIM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00127366 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HIM muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.99% 24 tunni vältel +9.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Honey Is Money (HIM) – turuteave

$ 16.05K
$ 16.05K$ 16.05K

--
----

$ 26.32K
$ 26.32K$ 26.32K

518.29M
518.29M 518.29M

849,652,253.6150149
849,652,253.6150149 849,652,253.6150149

Honey Is Money praegune turukapitalisatsioon on $ 16.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HIM ringlev varu on 518.29M, mille koguvaru on 849652253.6150149. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.32K.

Honey Is Money (HIM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Honey Is Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Honey Is Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Honey Is Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Honey Is Money ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.99%
30 päeva$ 0-11.46%
60 päeva$ 0-51.42%
90 päeva$ 0--

Mis on Honey Is Money (HIM)

Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Honey Is Money (HIM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Honey Is Money hinna ennustus (USD)

Kui palju on Honey Is Money (HIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Honey Is Money (HIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Honey Is Money nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Honey Is Money hinna ennustust kohe!

HIM kohalike valuutade suhtes

Honey Is Money (HIM) tokenoomika

Honey Is Money (HIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Honey Is Money (HIM) kohta

Kui palju on Honey Is Money (HIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas HIM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HIM/USD hind?
Praegune hind HIM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Honey Is Money turukapitalisatsioon?
HIM turukapitalisatsioon on $ 16.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HIM ringlev varu?
HIM ringlev varu on 518.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIM (ATH) hind?
HIM saavutab ATH hinna summas 0.00127366 USD.
Mis oli kõigi aegade HIM madalaim (ATL) hind?
HIM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HIM kauplemismaht on -- USD.
Kas HIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
HIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:00:10 (UTC+8)

Honey Is Money (HIM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.