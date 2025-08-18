Mis on Honey Is Money (HIM)

Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.

Üksuse Honey Is Money (HIM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Honey Is Money (HIM) kohta Kui palju on Honey Is Money (HIM) tänapäeval väärt? Reaalajas HIM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HIM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HIM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Honey Is Money turukapitalisatsioon? HIM turukapitalisatsioon on $ 16.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HIM ringlev varu? HIM ringlev varu on 518.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIM (ATH) hind? HIM saavutab ATH hinna summas 0.00127366 USD . Mis oli kõigi aegade HIM madalaim (ATL) hind? HIM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HIM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HIM kauplemismaht on -- USD . Kas HIM sel aastal kõrgemale ka suundub? HIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIM hinna ennustust

