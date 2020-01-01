Honest (HNST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Honest (HNST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Honest (HNST) teave Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins. Ametlik veebisait: https://hnst.money Valge raamat: https://honestmining.com/whitepaper Ostke HNST kohe!

Honest (HNST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Honest (HNST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 358.99K $ 358.99K $ 358.99K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 136.00M $ 136.00M $ 136.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.140228 $ 0.140228 $ 0.140228 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00118207 $ 0.00118207 $ 0.00118207 Praegune hind: $ 0.00263965 $ 0.00263965 $ 0.00263965 Lisateave Honest (HNST) hinna kohta

Honest (HNST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Honest (HNST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HNST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HNST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HNST tokeni tokenoomikat, avastage HNST tokeni reaalajas hinda!

HNST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HNST võiks suunduda? Meie HNST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HNST tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!