Honest hind (HNST)

Loendis mitteolevad

1 HNST/USD reaalajas hind:

$0.00278179
$0.00278179
-2.00%1D
Honest (HNST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:48:10 (UTC+8)

Honest (HNST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.05%

-2.01%

-3.80%

-3.80%

Honest (HNST) reaalajas hind on $0.00278179. Viimase 24 tunni jooksul HNST kaubeldud madalaim $ 0.00277654 ja kõrgeim $ 0.00290578 näitab aktiivset turu volatiivsust. HNSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.140228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00118207.

Lüliajalise tootluse osas on HNST muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -2.01% 24 tunni vältel -3.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Honest (HNST) – turuteave

--
----

Honest praegune turukapitalisatsioon on $ 378.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HNST ringlev varu on 136.00M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.11M.

Honest (HNST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Honest ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Honest ja USD hinnamuutus $ -0.0000937134.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Honest ja USD hinnamuutus $ -0.0002421651.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Honest ja USD hinnamuutus $ -0.001000284387054168.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.01%
30 päeva$ -0.0000937134-3.36%
60 päeva$ -0.0002421651-8.70%
90 päeva$ -0.001000284387054168-26.44%

Mis on Honest (HNST)

Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Honest (HNST) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Honest hinna ennustus (USD)

Kui palju on Honest (HNST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Honest (HNST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Honest nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Honest hinna ennustust kohe!

HNST kohalike valuutade suhtes

Honest (HNST) tokenoomika

Honest (HNST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HNST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Honest (HNST) kohta

Kui palju on Honest (HNST) tänapäeval väärt?
Reaalajas HNST hind USD on 0.00278179 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HNST/USD hind?
Praegune hind HNST/USD on $ 0.00278179. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Honest turukapitalisatsioon?
HNST turukapitalisatsioon on $ 378.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HNST ringlev varu?
HNST ringlev varu on 136.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HNST (ATH) hind?
HNST saavutab ATH hinna summas 0.140228 USD.
Mis oli kõigi aegade HNST madalaim (ATL) hind?
HNST nägi ATL hinda summas 0.00118207 USD.
Milline on HNST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HNST kauplemismaht on -- USD.
Kas HNST sel aastal kõrgemale ka suundub?
HNST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HNST hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:48:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.