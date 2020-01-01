Homo Memetus (HOMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Homo Memetus (HOMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Homo Memetus (HOMO) teave Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise. Ametlik veebisait: https://www.homo-memetus.xyz/ Valge raamat: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution Ostke HOMO kohe!

Homo Memetus (HOMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Homo Memetus (HOMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 982.37M $ 982.37M $ 982.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00247673 $ 0.00247673 $ 0.00247673 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00141889 $ 0.00141889 $ 0.00141889 Lisateave Homo Memetus (HOMO) hinna kohta

Homo Memetus (HOMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Homo Memetus (HOMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOMO tokeni tokenoomikat, avastage HOMO tokeni reaalajas hinda!

HOMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOMO võiks suunduda? Meie HOMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOMO tokeni hinna ennustust kohe!

