Homo Memetus hind (HOMO)

1 HOMO/USD reaalajas hind:

$0.00112751
-15.90%1D
USD
Homo Memetus (HOMO) reaalajas hinnagraafik
Homo Memetus (HOMO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00112724
24 h madal
$ 0.00134052
24 h kõrge

$ 0.00112724
$ 0.00134052
$ 0.00247673
$ 0
+0.01%

-15.65%

+0.20%

+0.20%

Homo Memetus (HOMO) reaalajas hind on $0.00113061. Viimase 24 tunni jooksul HOMO kaubeldud madalaim $ 0.00112724 ja kõrgeim $ 0.00134052 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00247673 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HOMO muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -15.65% 24 tunni vältel +0.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Homo Memetus (HOMO) – turuteave

$ 1.11M
--
$ 1.13M
982.37M
999,963,976.330146
Homo Memetus praegune turukapitalisatsioon on $ 1.11M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOMO ringlev varu on 982.37M, mille koguvaru on 999963976.330146. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.13M.

Homo Memetus (HOMO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Homo Memetus ja USD hinnamuutus $ -0.000209902511414361.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Homo Memetus ja USD hinnamuutus $ +0.0009950697.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Homo Memetus ja USD hinnamuutus $ +0.0008675167.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Homo Memetus ja USD hinnamuutus $ +0.0005744101566180374.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000209902511414361-15.65%
30 päeva$ +0.0009950697+88.01%
60 päeva$ +0.0008675167+76.73%
90 päeva$ +0.0005744101566180374+103.27%

Mis on Homo Memetus (HOMO)

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Homo Memetus (HOMO) allikas

Ametlik veebisait

Homo Memetus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Homo Memetus (HOMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Homo Memetus (HOMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Homo Memetus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Homo Memetus hinna ennustust kohe!

HOMO kohalike valuutade suhtes

Homo Memetus (HOMO) tokenoomika

Homo Memetus (HOMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Homo Memetus (HOMO) kohta

Kui palju on Homo Memetus (HOMO) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOMO hind USD on 0.00113061 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOMO/USD hind?
Praegune hind HOMO/USD on $ 0.00113061. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Homo Memetus turukapitalisatsioon?
HOMO turukapitalisatsioon on $ 1.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOMO ringlev varu?
HOMO ringlev varu on 982.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOMO (ATH) hind?
HOMO saavutab ATH hinna summas 0.00247673 USD.
Mis oli kõigi aegade HOMO madalaim (ATL) hind?
HOMO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HOMO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOMO kauplemismaht on -- USD.
Kas HOMO sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOMO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.