Homebrew Robotics Club (BREW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Homebrew Robotics Club (BREW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Homebrew Robotics Club (BREW) teave The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. Ametlik veebisait: https://homebrew.build/en Ostke BREW kohe!

Homebrew Robotics Club (BREW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Homebrew Robotics Club (BREW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 774.53M $ 774.53M $ 774.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00611481 $ 0.00611481 $ 0.00611481 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00063507 $ 0.00063507 $ 0.00063507 Praegune hind: $ 0.00315279 $ 0.00315279 $ 0.00315279 Lisateave Homebrew Robotics Club (BREW) hinna kohta

Homebrew Robotics Club (BREW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Homebrew Robotics Club (BREW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BREW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BREW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BREW tokeni tokenoomikat, avastage BREW tokeni reaalajas hinda!

BREW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BREW võiks suunduda? Meie BREW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BREW tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!