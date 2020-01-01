Home3 (HTS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Home3 (HTS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Home3 (HTS) teave We're transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone. Ametlik veebisait: https://www.home3suite.com/ Valge raamat: https://www.home3suite.com/whitepaper

Home3 (HTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Home3 (HTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Koguvaru: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Ringlev varu: $ 80.85M $ 80.85M $ 80.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.097616 $ 0.097616 $ 0.097616 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00769071 $ 0.00769071 $ 0.00769071 Praegune hind: $ 0.01973473 $ 0.01973473 $ 0.01973473 Lisateave Home3 (HTS) hinna kohta

Home3 (HTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Home3 (HTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HTS tokeni tokenoomikat, avastage HTS tokeni reaalajas hinda!

HTS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HTS võiks suunduda? Meie HTS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HTS tokeni hinna ennustust kohe!

