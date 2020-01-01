Holozone (HOLO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Holozone (HOLO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Holozone (HOLO) teave Holozone is the AI Agent framework for creating AI agents with advanced multimodal capabilities including voice to voice communication, text based posting, and the ability to understand advanced contextual information. The project can additionally "clone" consciousnesses by retrieving information about an individual and create an AI Agent with their personality and features that will be able to interact on social media platforms. Ametlik veebisait: https://holozone.ai Ostke HOLO kohe!

Holozone (HOLO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Holozone (HOLO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 96.71K $ 96.71K $ 96.71K Koguvaru: $ 974.91M $ 974.91M $ 974.91M Ringlev varu: $ 904.99M $ 904.99M $ 904.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 104.18K $ 104.18K $ 104.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02758703 $ 0.02758703 $ 0.02758703 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010686 $ 0.00010686 $ 0.00010686 Lisateave Holozone (HOLO) hinna kohta

Holozone (HOLO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Holozone (HOLO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOLO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOLO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOLO tokeni tokenoomikat, avastage HOLO tokeni reaalajas hinda!

HOLO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOLO võiks suunduda? Meie HOLO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOLO tokeni hinna ennustust kohe!

