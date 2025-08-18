Rohkem infot HOLO

Holozone hind (HOLO)

1 HOLO/USD reaalajas hind:

$0.00011477
$0.00011477$0.00011477
-6.10%1D
Holozone (HOLO) reaalajas hinnagraafik
Holozone (HOLO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00011385
$ 0.00011385$ 0.00011385
24 h madal
$ 0.00012383
$ 0.00012383$ 0.00012383
24 h kõrge

$ 0.00011385
$ 0.00011385$ 0.00011385

$ 0.00012383
$ 0.00012383$ 0.00012383

$ 0.02758703
$ 0.02758703$ 0.02758703

$ 0.00006422
$ 0.00006422$ 0.00006422

+0.30%

-6.15%

-4.12%

-4.12%

Holozone (HOLO) reaalajas hind on $0.00011477. Viimase 24 tunni jooksul HOLO kaubeldud madalaim $ 0.00011385 ja kõrgeim $ 0.00012383 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02758703 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00006422.

Lüliajalise tootluse osas on HOLO muutunud +0.30% viimase tunni jooksul, -6.15% 24 tunni vältel -4.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Holozone (HOLO) – turuteave

$ 103.87K
$ 103.87K$ 103.87K

--
----

$ 111.89K
$ 111.89K$ 111.89K

904.99M
904.99M 904.99M

974,906,583.419179
974,906,583.419179 974,906,583.419179

Holozone praegune turukapitalisatsioon on $ 103.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOLO ringlev varu on 904.99M, mille koguvaru on 974906583.419179. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 111.89K.

Holozone (HOLO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Holozone ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Holozone ja USD hinnamuutus $ -0.0000072198.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Holozone ja USD hinnamuutus $ +0.0000560597.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Holozone ja USD hinnamuutus $ +0.00001110031203576353.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.15%
30 päeva$ -0.0000072198-6.29%
60 päeva$ +0.0000560597+48.85%
90 päeva$ +0.00001110031203576353+10.71%

Mis on Holozone (HOLO)

Holozone is the AI Agent framework for creating AI agents with advanced multimodal capabilities including voice to voice communication, text based posting, and the ability to understand advanced contextual information. The project can additionally "clone" consciousnesses by retrieving information about an individual and create an AI Agent with their personality and features that will be able to interact on social media platforms.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Holozone (HOLO) allikas

Holozone hinna ennustus (USD)

Kui palju on Holozone (HOLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Holozone (HOLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Holozone nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Holozone hinna ennustust kohe!

HOLO kohalike valuutade suhtes

Holozone (HOLO) tokenoomika

Holozone (HOLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Holozone (HOLO) kohta

Kui palju on Holozone (HOLO) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOLO hind USD on 0.00011477 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOLO/USD hind?
Praegune hind HOLO/USD on $ 0.00011477. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Holozone turukapitalisatsioon?
HOLO turukapitalisatsioon on $ 103.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOLO ringlev varu?
HOLO ringlev varu on 904.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOLO (ATH) hind?
HOLO saavutab ATH hinna summas 0.02758703 USD.
Mis oli kõigi aegade HOLO madalaim (ATL) hind?
HOLO nägi ATL hinda summas 0.00006422 USD.
Milline on HOLO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOLO kauplemismaht on -- USD.
Kas HOLO sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOLO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOLO hinna ennustust.
