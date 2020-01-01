Holograph (HLG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Holograph (HLG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Holograph (HLG) teave Holograph is an omnichain tokenization protocol. Holograph is an omnichain tokenization protocol, enabling asset issuers to mint natively composable omnichain tokens. Holograph has been used to mint millions of onchain assets, making it one of the most widely used protocols for cross-chain asset production and distribution. Ametlik veebisait: https://www.holograph.xyz/ Valge raamat: https://docs.holograph.xyz/ Ostke HLG kohe!

Holograph (HLG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Holograph (HLG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 201.93K $ 201.93K $ 201.93K Koguvaru: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Ringlev varu: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02789807 $ 0.02789807 $ 0.02789807 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013241 $ 0.00013241 $ 0.00013241 Lisateave Holograph (HLG) hinna kohta

Holograph (HLG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Holograph (HLG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HLG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HLG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HLG tokeni tokenoomikat, avastage HLG tokeni reaalajas hinda!

HLG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HLG võiks suunduda? Meie HLG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HLG tokeni hinna ennustust kohe!

