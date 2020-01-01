HoldOn4DearLife (HODL) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi HoldOn4DearLife (HODL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
HoldOn4DearLife (HODL) teave

$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme

The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life."

Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens.

$HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders.

As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich."

This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?

Ametlik veebisait:
https://www.hodlbnb.vip/

HoldOn4DearLife (HODL) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage HoldOn4DearLife (HODL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 14.59K
Koguvaru:
$ 979.99M
Ringlev varu:
$ 979.99M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 14.59K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00164695
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0
HoldOn4DearLife (HODL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

HoldOn4DearLife (HODL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate HODL tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

HODL tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate HODL tokeni tokenoomikat, avastage HODL tokeni reaalajas hinda!

HODL – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu HODL võiks suunduda? Meie HODL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.