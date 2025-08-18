Mis on HoldOn4DearLife (HODL)

$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HoldOn4DearLife (HODL) kohta Kui palju on HoldOn4DearLife (HODL) tänapäeval väärt? Reaalajas HODL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HODL/USD hind? $ 0 . Milline on HoldOn4DearLife turukapitalisatsioon? HODL turukapitalisatsioon on $ 14.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HODL ringlev varu? HODL ringlev varu on 979.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HODL (ATH) hind? HODL saavutab ATH hinna summas 0.00164695 USD . Mis oli kõigi aegade HODL madalaim (ATL) hind? HODL nägi ATL hinda summas 0 USD .

