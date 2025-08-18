Rohkem infot EARN

HOLD hind (EARN)

1 EARN/USD reaalajas hind:

$0.00225963
$0.00225963$0.00225963
-12.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
HOLD (EARN) reaalajas hinnagraafik
HOLD (EARN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00217497
$ 0.00217497$ 0.00217497
24 h madal
$ 0.00258375
$ 0.00258375$ 0.00258375
24 h kõrge

$ 0.00217497
$ 0.00217497$ 0.00217497

$ 0.00258375
$ 0.00258375$ 0.00258375

$ 0.02784741
$ 0.02784741$ 0.02784741

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-12.54%

+24.75%

+24.75%

HOLD (EARN) reaalajas hind on $0.00225963. Viimase 24 tunni jooksul EARN kaubeldud madalaim $ 0.00217497 ja kõrgeim $ 0.00258375 näitab aktiivset turu volatiivsust. EARNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02784741 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EARN muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -12.54% 24 tunni vältel +24.75% viimase 7 päeva jooksul.

HOLD (EARN) – turuteave

$ 954.92K
$ 954.92K$ 954.92K

--
----

$ 954.92K
$ 954.92K$ 954.92K

422.59M
422.59M 422.59M

422,592,351.17076075
422,592,351.17076075 422,592,351.17076075

HOLD praegune turukapitalisatsioon on $ 954.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EARN ringlev varu on 422.59M, mille koguvaru on 422592351.17076075. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 954.92K.

HOLD (EARN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HOLD ja USD hinnamuutus $ -0.000324073851719756.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HOLD ja USD hinnamuutus $ -0.0006622711.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HOLD ja USD hinnamuutus $ -0.0004761067.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HOLD ja USD hinnamuutus $ -0.002341001210870592.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000324073851719756-12.54%
30 päeva$ -0.0006622711-29.30%
60 päeva$ -0.0004761067-21.07%
90 päeva$ -0.002341001210870592-50.88%

Mis on HOLD (EARN)

$EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HOLD (EARN) allikas

Ametlik veebisait

HOLD hinna ennustus (USD)

Kui palju on HOLD (EARN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HOLD (EARN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HOLD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HOLD hinna ennustust kohe!

EARN kohalike valuutade suhtes

HOLD (EARN) tokenoomika

HOLD (EARN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EARN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HOLD (EARN) kohta

Kui palju on HOLD (EARN) tänapäeval väärt?
Reaalajas EARN hind USD on 0.00225963 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EARN/USD hind?
Praegune hind EARN/USD on $ 0.00225963. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HOLD turukapitalisatsioon?
EARN turukapitalisatsioon on $ 954.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EARN ringlev varu?
EARN ringlev varu on 422.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EARN (ATH) hind?
EARN saavutab ATH hinna summas 0.02784741 USD.
Mis oli kõigi aegade EARN madalaim (ATL) hind?
EARN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EARN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EARN kauplemismaht on -- USD.
Kas EARN sel aastal kõrgemale ka suundub?
EARN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EARN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.