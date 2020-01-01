Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hokkaidu Inu ($HOKK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hokkaidu Inu ($HOKK) teave The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks. Ametlik veebisait: http://hokkaidoinu.biz/ Ostke $HOKK kohe!

Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hokkaidu Inu ($HOKK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 519.05K $ 519.05K $ 519.05K Koguvaru: $ 99,001.01T $ 99,001.01T $ 99,001.01T Ringlev varu: $ 99,001.01T $ 99,001.01T $ 99,001.01T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 519.05K $ 519.05K $ 519.05K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hokkaidu Inu ($HOKK) hinna kohta

Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $HOKK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $HOKK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $HOKK tokeni tokenoomikat, avastage $HOKK tokeni reaalajas hinda!

$HOKK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $HOKK võiks suunduda? Meie $HOKK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $HOKK tokeni hinna ennustust kohe!

