HOKK Finance (HOKK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HOKK Finance (HOKK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HOKK Finance (HOKK) teave $HOKK is the token used to setup a node Telegraph – a public permissionless cross-chain oracle empowering developers to easily access external blockchains from their smart contracts. Visit https://telegraphbridge.com/ for more information. Ametlik veebisait: https://hokk.finance/ Ostke HOKK kohe!

HOKK Finance (HOKK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HOKK Finance (HOKK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 399.66K $ 399.66K $ 399.66K Koguvaru: $ 6.60B $ 6.60B $ 6.60B Ringlev varu: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 919.37K $ 919.37K $ 919.37K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03575312 $ 0.03575312 $ 0.03575312 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013931 $ 0.00013931 $ 0.00013931 Lisateave HOKK Finance (HOKK) hinna kohta

HOKK Finance (HOKK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HOKK Finance (HOKK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOKK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOKK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOKK tokeni tokenoomikat, avastage HOKK tokeni reaalajas hinda!

HOKK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOKK võiks suunduda? Meie HOKK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOKK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!