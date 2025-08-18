Rohkem infot HOKK

HOKK Hinnainfo

HOKK Ametlik veebisait

HOKK Tokenoomika

HOKK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HOKK Finance logo

HOKK Finance hind (HOKK)

Loendis mitteolevad

1 HOKK/USD reaalajas hind:

$0.00014626
$0.00014626$0.00014626
-5.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HOKK Finance (HOKK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:47:47 (UTC+8)

HOKK Finance (HOKK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03575312
$ 0.03575312$ 0.03575312

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-5.24%

-2.34%

-2.34%

HOKK Finance (HOKK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HOKK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOKKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03575312 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HOKK muutunud -0.98% viimase tunni jooksul, -5.24% 24 tunni vältel -2.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HOKK Finance (HOKK) – turuteave

$ 421.25K
$ 421.25K$ 421.25K

--
----

$ 969.03K
$ 969.03K$ 969.03K

2.87B
2.87B 2.87B

6,600,057,102.196468
6,600,057,102.196468 6,600,057,102.196468

HOKK Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 421.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOKK ringlev varu on 2.87B, mille koguvaru on 6600057102.196468. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 969.03K.

HOKK Finance (HOKK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HOKK Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HOKK Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HOKK Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HOKK Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.24%
30 päeva$ 0-29.23%
60 päeva$ 0-15.90%
90 päeva$ 0--

Mis on HOKK Finance (HOKK)

$HOKK is the token used to setup a node Telegraph – a public permissionless cross-chain oracle empowering developers to easily access external blockchains from their smart contracts. Visit https://telegraphbridge.com/ for more information.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HOKK Finance (HOKK) allikas

Ametlik veebisait

HOKK Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on HOKK Finance (HOKK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HOKK Finance (HOKK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HOKK Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HOKK Finance hinna ennustust kohe!

HOKK kohalike valuutade suhtes

HOKK Finance (HOKK) tokenoomika

HOKK Finance (HOKK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOKK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HOKK Finance (HOKK) kohta

Kui palju on HOKK Finance (HOKK) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOKK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOKK/USD hind?
Praegune hind HOKK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HOKK Finance turukapitalisatsioon?
HOKK turukapitalisatsioon on $ 421.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOKK ringlev varu?
HOKK ringlev varu on 2.87B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOKK (ATH) hind?
HOKK saavutab ATH hinna summas 0.03575312 USD.
Mis oli kõigi aegade HOKK madalaim (ATL) hind?
HOKK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HOKK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOKK kauplemismaht on -- USD.
Kas HOKK sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOKK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOKK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:47:47 (UTC+8)

HOKK Finance (HOKK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.