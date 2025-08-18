Mis on HOKK Finance (HOKK)

$HOKK is the token used to setup a node Telegraph – a public permissionless cross-chain oracle empowering developers to easily access external blockchains from their smart contracts. Visit https://telegraphbridge.com/ for more information.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HOKK Finance (HOKK) allikas Ametlik veebisait

HOKK Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on HOKK Finance (HOKK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HOKK Finance (HOKK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HOKK Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HOKK Finance hinna ennustust kohe!

HOKK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

HOKK Finance (HOKK) tokenoomika

HOKK Finance (HOKK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOKK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HOKK Finance (HOKK) kohta Kui palju on HOKK Finance (HOKK) tänapäeval väärt? Reaalajas HOKK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HOKK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HOKK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HOKK Finance turukapitalisatsioon? HOKK turukapitalisatsioon on $ 421.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HOKK ringlev varu? HOKK ringlev varu on 2.87B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOKK (ATH) hind? HOKK saavutab ATH hinna summas 0.03575312 USD . Mis oli kõigi aegade HOKK madalaim (ATL) hind? HOKK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HOKK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HOKK kauplemismaht on -- USD . Kas HOKK sel aastal kõrgemale ka suundub? HOKK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOKK hinna ennustust

HOKK Finance (HOKK) Olulised valdkonna uudised