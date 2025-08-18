Mis on Hoge Finance (HOGE)

What is HOGE? HOGE, formerly known as Hoge.Finance or Hogecoin, describes itself as a community-driven DeFi auto-staking ERC-20 token with a capped and deflationary supply. HOGE was fair-launched on February 7, 2021 with no tokens allocated to the team. Initial HOGE supply was 1,000,000,000,000 with half (500 billion) permanently burned at launch. Deflationary Cryptocurrency A 2% tax is levied on every HOGE transaction that takes place. 1% of that tax is sent to the burn wallet and permanently removed from the supply. The other 1% is redistributed to all wallets holding HOGE outside of exchanges. HOGE launched with the intention of simply being a deflationary “Doge but DeFi”. However, a team of HOGE founders with a larger vision stewarded the project toward a more philanthropic and utilitarian roadmap. HOGE is one of the first DeFi memecoins to successfully complete a Certik audit. No critical, major, or medium findings were found. As of this writing the skynet security score is 90. https://www.certik.org/projects/hogefinance HOGE has begun minting NFT's for holders as well as sponsoring eSports and Rally Racing Trucks. In May a Swiss verein non-profit DAO hybrid was created to enact community approved actions for the token also to sign contracts and business agreements going forward with Centralized Exchange’s. HOGE has implemented a non-profit partnership initiative including a Twitter campaign called #HogeSavesTheAnimals through which the community nominates charitable causes for HOGE to support. Under this and related initiatives HOGE has raised over $20,000 for animals. The HOGE team looks to it’s HogeGameLabs to explore dApp games development later in 2021. Articles about HOGE https://coinpedia.org/price-analysis/hoge-finance-and-meme-price-analysis/ https://www.prweb.com/releases/who_let_the_crypto_dogs_out_hoge_the_king_of_defi_made_easy/prweb17885931.htm https://jessejrogers.medium.com/can-hoge-become-heir-to-doge-496079b3c624 https://marketrealist.com/p/where-can-i-buy-hoge-crypto/

Hoge Finance hinna ennustus (USD)

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hoge Finance (HOGE) kohta Kui palju on Hoge Finance (HOGE) tänapäeval väärt? Reaalajas HOGE hind USD on 0.00001582 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HOGE/USD hind? $ 0.00001582 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HOGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hoge Finance turukapitalisatsioon? HOGE turukapitalisatsioon on $ 6.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HOGE ringlev varu? HOGE ringlev varu on 415.20B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOGE (ATH) hind? HOGE saavutab ATH hinna summas 0.00094385 USD . Mis oli kõigi aegade HOGE madalaim (ATL) hind? HOGE nägi ATL hinda summas 0.00000223 USD . Milline on HOGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HOGE kauplemismaht on -- USD . Kas HOGE sel aastal kõrgemale ka suundub? HOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOGE hinna ennustust

