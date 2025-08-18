Hoge Finance hind (HOGE)
-0.06%
-3.06%
-2.45%
-2.45%
Hoge Finance (HOGE) reaalajas hind on $0.00001582. Viimase 24 tunni jooksul HOGE kaubeldud madalaim $ 0.00001575 ja kõrgeim $ 0.00001693 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00094385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000223.
Lüliajalise tootluse osas on HOGE muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -3.06% 24 tunni vältel -2.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hoge Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 6.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOGE ringlev varu on 415.20B, mille koguvaru on 415202711786.96796. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.57M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Hoge Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hoge Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0000010067.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hoge Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0000238517.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hoge Finance ja USD hinnamuutus $ +0.000008981742567462366.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.06%
|30 päeva
|$ -0.0000010067
|-6.36%
|60 päeva
|$ +0.0000238517
|+150.77%
|90 päeva
|$ +0.000008981742567462366
|+131.35%
What is HOGE? HOGE, formerly known as Hoge.Finance or Hogecoin, describes itself as a community-driven DeFi auto-staking ERC-20 token with a capped and deflationary supply. HOGE was fair-launched on February 7, 2021 with no tokens allocated to the team. Initial HOGE supply was 1,000,000,000,000 with half (500 billion) permanently burned at launch. Deflationary Cryptocurrency A 2% tax is levied on every HOGE transaction that takes place. 1% of that tax is sent to the burn wallet and permanently removed from the supply. The other 1% is redistributed to all wallets holding HOGE outside of exchanges. HOGE launched with the intention of simply being a deflationary “Doge but DeFi”. However, a team of HOGE founders with a larger vision stewarded the project toward a more philanthropic and utilitarian roadmap. HOGE is one of the first DeFi memecoins to successfully complete a Certik audit. No critical, major, or medium findings were found. As of this writing the skynet security score is 90. https://www.certik.org/projects/hogefinance HOGE has begun minting NFT's for holders as well as sponsoring eSports and Rally Racing Trucks. In May a Swiss verein non-profit DAO hybrid was created to enact community approved actions for the token also to sign contracts and business agreements going forward with Centralized Exchange’s. HOGE has implemented a non-profit partnership initiative including a Twitter campaign called #HogeSavesTheAnimals through which the community nominates charitable causes for HOGE to support. Under this and related initiatives HOGE has raised over $20,000 for animals. The HOGE team looks to it’s HogeGameLabs to explore dApp games development later in 2021. Articles about HOGE https://coinpedia.org/price-analysis/hoge-finance-and-meme-price-analysis/ https://www.prweb.com/releases/who_let_the_crypto_dogs_out_hoge_the_king_of_defi_made_easy/prweb17885931.htm https://jessejrogers.medium.com/can-hoge-become-heir-to-doge-496079b3c624 https://marketrealist.com/p/where-can-i-buy-hoge-crypto/
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Hoge Finance (HOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hoge Finance (HOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hoge Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Hoge Finance hinna ennustust kohe!
Hoge Finance (HOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.