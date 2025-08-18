Rohkem infot HOG

HOG Hinnainfo

HOG Valge raamat

HOG Ametlik veebisait

HOG Tokenoomika

HOG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HOG logo

HOG hind (HOG)

Loendis mitteolevad

1 HOG/USD reaalajas hind:

--
----
+9.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HOG (HOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:00:02 (UTC+8)

HOG (HOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

+9.87%

+30.27%

+30.27%

HOG (HOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HOG muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, +9.87% 24 tunni vältel +30.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HOG (HOG) – turuteave

$ 28.60K
$ 28.60K$ 28.60K

--
----

$ 28.60K
$ 28.60K$ 28.60K

999.02M
999.02M 999.02M

999,017,603.226633
999,017,603.226633 999,017,603.226633

HOG praegune turukapitalisatsioon on $ 28.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOG ringlev varu on 999.02M, mille koguvaru on 999017603.226633. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.60K.

HOG (HOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HOG ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+9.87%
30 päeva$ 0+44.92%
60 päeva$ 0+40.44%
90 päeva$ 0--

Mis on HOG (HOG)

What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HOG (HOG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

HOG hinna ennustus (USD)

Kui palju on HOG (HOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HOG (HOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HOG hinna ennustust kohe!

HOG kohalike valuutade suhtes

HOG (HOG) tokenoomika

HOG (HOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HOG (HOG) kohta

Kui palju on HOG (HOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOG/USD hind?
Praegune hind HOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HOG turukapitalisatsioon?
HOG turukapitalisatsioon on $ 28.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOG ringlev varu?
HOG ringlev varu on 999.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOG (ATH) hind?
HOG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade HOG madalaim (ATL) hind?
HOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOG kauplemismaht on -- USD.
Kas HOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:00:02 (UTC+8)

HOG (HOG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.