What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Kui palju on HOG (HOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HOG (HOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HOG kohalike valuutade suhtes

HOG (HOG) tokenoomika

HOG (HOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HOG (HOG) kohta Kui palju on HOG (HOG) tänapäeval väärt? Reaalajas HOG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HOG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HOG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HOG turukapitalisatsioon? HOG turukapitalisatsioon on $ 28.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HOG ringlev varu? HOG ringlev varu on 999.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOG (ATH) hind? HOG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade HOG madalaim (ATL) hind? HOG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HOG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HOG kauplemismaht on -- USD . Kas HOG sel aastal kõrgemale ka suundub? HOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOG hinna ennustust

