HNC Coin (HNC) teave What is HNC Coin? • HNC Coin was established in 2015. First block was generated on Feb 8th, 2015. The initial blockchain was fork of Litecoin and after the last hard fork on July 2021 it became fork of Dash Coin, focusing on maximizing safety and speed of transactions. Who are the founders of HNC Coin? • HNC Coin was founded by a team of Greek highly experienced blockchain developers. In 2020 new developers have joined the team and it is scheduled for more entries for the next couple of years to develop HNC’s Coin Ecosystem. What makes HNC Coin unique? • Unlike most digital currencies, the HNC is designed to be a dual-purpose currency. That is, to exist as a means of payment on the one hand but also to be treated as an innovative investment solution on the other. Also provide a complete payment ecosystem and integration its use into it. • After hard fork on 17th July 2021, HNC Coin became fork of Dash Coin, X11 algo and supports instant send option for up to 1,000 HNC Coins within 1,3’’ and private send as well. Where can you buy HNC Coin? • Currently HNC Coin is traded at: P2PB2B (https://p2pb2b.io)

GokuMarket (https://gokumarket.com/)

HNC Revolution (https://hnc-revolution.com/)

Finexbox (https://www.finexbox.com/)

Xeggex (www.xeggex.com) • More exchanges will be added in the future How many HNC Coins are there in Circulation? • Coin structure is as follows: Total supply is: 100M

Circulating supply: 93M

Locked in life to Master Nodes: 10M (1m/Master Node)

Tradeable coins: 83M

Coins available for mining: 7M How is the HNC Coin network secured? HNC’s Coin network consists of 10 Master nodes (each master node requires 1M coins). Coins of all ten (10) Master nodes are locked in life from HNC’s team to protect the network. More Master nodes are about to be added soon.

A master node has a full copy of the HNC blockchain and performs tasks such as block validation, Private Send, and Instant Send, (Private Send is a function that enhances user’s privacy by obscuring the origin of funds and with Instant Send the user can instantly send to another wallet up to 1.000 HNC Coins). The master nodes will receive payments for the above-mentioned services. Ametlik veebisait: https://hnc-coin.com/ Valge raamat: https://hnc-coin.com/hnc_whitepaper_3-2024.pdf Ostke HNC kohe!

HNC Coin (HNC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HNC Coin (HNC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Koguvaru: $ 97.14M $ 97.14M $ 97.14M Ringlev varu: $ 83.14M $ 83.14M $ 83.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.84 $ 4.84 $ 4.84 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.01213458 $ 0.01213458 $ 0.01213458 Lisateave HNC Coin (HNC) hinna kohta

HNC Coin (HNC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HNC Coin (HNC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HNC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HNC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HNC tokeni tokenoomikat, avastage HNC tokeni reaalajas hinda!

HNC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HNC võiks suunduda? Meie HNC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HNC tokeni hinna ennustust kohe!

