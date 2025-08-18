Mis on HMX (HMX)

What is the project about? HMX is a decentralized perpetual exchange with a cross-margin and multi-asset collateral support on Arbitrum. What makes your project unique? HMX offers the following unique features to users: 1.) Leveraged Trading (Cross-Margin & Multi-Collateral Management Support): Users can open up to 1,000x leveraged long or short positions on many asset classes including Cryptocurrency, Forex, Equity, and Commodities. HMX also accepts various crypto assets as collateral with a cross-margin collateral support, allowing for flexible position and risk management strategies. 2.) Leveraged Market Making (HLP Vault): Users can simply deposit assets into the HLP vault to become market makers on HMX. HLP vault is unique because it is built on top of GMX's GLP token. This means that the liquidity deposited into the vault will be used to market make for traders both at GMX AND HMX. Depositors continue to earn all of the yields from GMX while also earning additional yields from fees generated on HMX. History of your project. The team behind HMX Exchange are experienced traders and DeFi users. We recognize the major pain points faced by our fellow traders with the current available platforms in the market, especially with the failure of many centralized trading platform in 2022. We want to build a platform with great UX/UI, allowing anyone to trade with low-fees, and let participants earn and prosper together with the platform. HMX is backed by DeFi veterans including CoralDeFi, CryptoMind, CompoundCapital and other angel investors. What’s next for your project? Some of the highlights from our RoadMap include: - Cross-chain Expansion: Expand HMX to other chains to grow the ecosystem. Other up and coming L2 chains such as zkSync and Starknet, etc. are our priorities. - Listing additional markets: Expand the selection of assets users can trade on HMX. - Grow HMX Userbase and Community: Grow HMX through various marketing campaign and initiatives - AMAs, paid marketing, trading competitions, etc. What can your token be used for? Below are the current and planned utilities for HMX token: - Earns 25% share of protocol revenue in stablecoins when staked (shared with staked esHMX & DP) - Earns a share of esHMX token emission when staked - Earns Dragon Points (DP) at 100% APR when staked - Receive governance voting rights to help shape key decisions on the development of HMX exchange (coming soon...) - Receive tiered trading fee discount when staked (coming soon...)

Üksuse HMX (HMX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on HMX (HMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HMX (HMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HMX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HMX kohalike valuutade suhtes

HMX (HMX) tokenoomika

HMX (HMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HMX (HMX) kohta Kui palju on HMX (HMX) tänapäeval väärt? Reaalajas HMX hind USD on 0.137761 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HMX/USD hind? $ 0.137761 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HMX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HMX turukapitalisatsioon? HMX turukapitalisatsioon on $ 624.45K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HMX ringlev varu? HMX ringlev varu on 4.53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HMX (ATH) hind? HMX saavutab ATH hinna summas 19.87 USD . Mis oli kõigi aegade HMX madalaim (ATL) hind? HMX nägi ATL hinda summas 0.136222 USD . Milline on HMX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HMX kauplemismaht on -- USD . Kas HMX sel aastal kõrgemale ka suundub? HMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HMX hinna ennustust

