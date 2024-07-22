hmmm (HMMM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi hmmm (HMMM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

hmmm (HMMM) teave “Hmmm” is a community meme token on the Solana network, launched on July 22, 2024, through Pumpfun. It’s a derivative of Pepe the Frog but has evolved into its own distinct meme with a unique identity. The token embraces the humor and intrigue of internet culture, playing on the idea of curiosity and speculation. “Hmmm” captures a playful approach to the world of meme tokens, designed to engage a community driven by fun and the whimsical side of crypto. Hmmm, maybe this’ll send. Ametlik veebisait: https://hmmmsol.xyz Ostke HMMM kohe!

hmmm (HMMM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage hmmm (HMMM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.57K $ 20.57K $ 20.57K Koguvaru: $ 969.77M $ 969.77M $ 969.77M Ringlev varu: $ 969.77M $ 969.77M $ 969.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.57K $ 20.57K $ 20.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00129334 $ 0.00129334 $ 0.00129334 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001856 $ 0.00001856 $ 0.00001856 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave hmmm (HMMM) hinna kohta

hmmm (HMMM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud hmmm (HMMM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HMMM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HMMM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HMMM tokeni tokenoomikat, avastage HMMM tokeni reaalajas hinda!

HMMM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HMMM võiks suunduda? Meie HMMM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HMMM tokeni hinna ennustust kohe!

