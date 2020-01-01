Hive Game Token (HGT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hive Game Token (HGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hive Game Token (HGT) teave Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Ametlik veebisait: https://project-hive.io/ Valge raamat: https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf Ostke HGT kohe!

Hive Game Token (HGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hive Game Token (HGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 54.80K $ 54.80K $ 54.80K Koguvaru: $ 4.98B $ 4.98B $ 4.98B Ringlev varu: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 108.66K $ 108.66K $ 108.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02427213 $ 0.02427213 $ 0.02427213 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hive Game Token (HGT) hinna kohta

Hive Game Token (HGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hive Game Token (HGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HGT tokeni tokenoomikat, avastage HGT tokeni reaalajas hinda!

HGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HGT võiks suunduda? Meie HGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HGT tokeni hinna ennustust kohe!

