Mis on Hive Game Token (HGT)

Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.

Üksuse Hive Game Token (HGT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hive Game Token (HGT) kohta Kui palju on Hive Game Token (HGT) tänapäeval väärt? Reaalajas HGT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HGT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HGT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hive Game Token turukapitalisatsioon? HGT turukapitalisatsioon on $ 57.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HGT ringlev varu? HGT ringlev varu on 2.51B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HGT (ATH) hind? HGT saavutab ATH hinna summas 0.02427213 USD . Mis oli kõigi aegade HGT madalaim (ATL) hind? HGT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HGT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HGT kauplemismaht on -- USD . Kas HGT sel aastal kõrgemale ka suundub? HGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HGT hinna ennustust

Hive Game Token (HGT) Olulised valdkonna uudised