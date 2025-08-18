Rohkem infot HGT

Hive Game Token logo

Hive Game Token hind (HGT)

Loendis mitteolevad

1 HGT/USD reaalajas hind:

--
----
-1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Hive Game Token (HGT) reaalajas hinnagraafik
Hive Game Token (HGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02427213
$ 0.02427213$ 0.02427213

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-1.26%

-2.15%

-2.15%

Hive Game Token (HGT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HGT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02427213 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HGT muutunud +0.36% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel -2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hive Game Token (HGT) – turuteave

$ 57.30K
$ 57.30K$ 57.30K

--
----

$ 113.62K
$ 113.62K$ 113.62K

2.51B
2.51B 2.51B

4,979,410,147.56631
4,979,410,147.56631 4,979,410,147.56631

Hive Game Token praegune turukapitalisatsioon on $ 57.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HGT ringlev varu on 2.51B, mille koguvaru on 4979410147.56631. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 113.62K.

Hive Game Token (HGT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hive Game Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hive Game Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hive Game Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hive Game Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.26%
30 päeva$ 0-10.88%
60 päeva$ 0-35.22%
90 päeva$ 0--

Mis on Hive Game Token (HGT)

Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hive Game Token (HGT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Hive Game Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hive Game Token (HGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hive Game Token (HGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hive Game Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hive Game Token hinna ennustust kohe!

HGT kohalike valuutade suhtes

Hive Game Token (HGT) tokenoomika

Hive Game Token (HGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hive Game Token (HGT) kohta

Kui palju on Hive Game Token (HGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HGT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HGT/USD hind?
Praegune hind HGT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hive Game Token turukapitalisatsioon?
HGT turukapitalisatsioon on $ 57.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HGT ringlev varu?
HGT ringlev varu on 2.51B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HGT (ATH) hind?
HGT saavutab ATH hinna summas 0.02427213 USD.
Mis oli kõigi aegade HGT madalaim (ATL) hind?
HGT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HGT kauplemismaht on -- USD.
Kas HGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HGT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.