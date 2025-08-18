Mis on HitChain (HIT)

HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers’ works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HitChain (HIT) allikas Ametlik veebisait

HitChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on HitChain (HIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HitChain (HIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HitChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HitChain hinna ennustust kohe!

HIT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

HitChain (HIT) tokenoomika

HitChain (HIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HitChain (HIT) kohta Kui palju on HitChain (HIT) tänapäeval väärt? Reaalajas HIT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HIT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HitChain turukapitalisatsioon? HIT turukapitalisatsioon on $ 14.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HIT ringlev varu? HIT ringlev varu on 61.44B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIT (ATH) hind? HIT saavutab ATH hinna summas 0.00104284 USD . Mis oli kõigi aegade HIT madalaim (ATL) hind? HIT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HIT kauplemismaht on -- USD . Kas HIT sel aastal kõrgemale ka suundub? HIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIT hinna ennustust

HitChain (HIT) Olulised valdkonna uudised