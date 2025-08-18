Rohkem infot HIT

HIT Hinnainfo

HIT Ametlik veebisait

HIT Tokenoomika

HIT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HitChain logo

HitChain hind (HIT)

Loendis mitteolevad

1 HIT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HitChain (HIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:43:27 (UTC+8)

HitChain (HIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104284
$ 0.00104284$ 0.00104284

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.27%

+1.27%

HitChain (HIT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00104284 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HIT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HitChain (HIT) – turuteave

$ 14.02K
$ 14.02K$ 14.02K

--
----

$ 23.37K
$ 23.37K$ 23.37K

61.44B
61.44B 61.44B

102,400,000,000.0
102,400,000,000.0 102,400,000,000.0

HitChain praegune turukapitalisatsioon on $ 14.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HIT ringlev varu on 61.44B, mille koguvaru on 102400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.37K.

HitChain (HIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HitChain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HitChain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HitChain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HitChain ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-79.85%
60 päeva$ 0-75.27%
90 päeva$ 0--

Mis on HitChain (HIT)

HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers’ works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HitChain (HIT) allikas

Ametlik veebisait

HitChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on HitChain (HIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HitChain (HIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HitChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HitChain hinna ennustust kohe!

HIT kohalike valuutade suhtes

HitChain (HIT) tokenoomika

HitChain (HIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HitChain (HIT) kohta

Kui palju on HitChain (HIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HIT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HIT/USD hind?
Praegune hind HIT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HitChain turukapitalisatsioon?
HIT turukapitalisatsioon on $ 14.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HIT ringlev varu?
HIT ringlev varu on 61.44B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIT (ATH) hind?
HIT saavutab ATH hinna summas 0.00104284 USD.
Mis oli kõigi aegade HIT madalaim (ATL) hind?
HIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HIT kauplemismaht on -- USD.
Kas HIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:43:27 (UTC+8)

HitChain (HIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.