History of Pepe logo

History of Pepe hind (HOPE)

Loendis mitteolevad

1 HOPE/USD reaalajas hind:

$0.00097696
$0.00097696$0.00097696
-6.20%1D
mexc
USD
History of Pepe (HOPE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:47:40 (UTC+8)

History of Pepe (HOPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00097833
$ 0.00097833$ 0.00097833
24 h madal
$ 0.00106909
$ 0.00106909$ 0.00106909
24 h kõrge

$ 0.00097833
$ 0.00097833$ 0.00097833

$ 0.00106909
$ 0.00106909$ 0.00106909

$ 0.00683677
$ 0.00683677$ 0.00683677

$ 0.00005312
$ 0.00005312$ 0.00005312

-2.81%

-6.14%

-16.33%

-16.33%

History of Pepe (HOPE) reaalajas hind on $0.0009788. Viimase 24 tunni jooksul HOPE kaubeldud madalaim $ 0.00097833 ja kõrgeim $ 0.00106909 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00683677 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005312.

Lüliajalise tootluse osas on HOPE muutunud -2.81% viimase tunni jooksul, -6.14% 24 tunni vältel -16.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

History of Pepe (HOPE) – turuteave

$ 978.33K
$ 978.33K$ 978.33K

--
----

$ 978.33K
$ 978.33K$ 978.33K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

History of Pepe praegune turukapitalisatsioon on $ 978.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOPE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 978.33K.

History of Pepe (HOPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse History of Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse History of Pepe ja USD hinnamuutus $ -0.0002565600.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse History of Pepe ja USD hinnamuutus $ +0.0009089221.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse History of Pepe ja USD hinnamuutus $ +0.0000019262462828422.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.14%
30 päeva$ -0.0002565600-26.21%
60 päeva$ +0.0009089221+92.86%
90 päeva$ +0.0000019262462828422+0.20%

Mis on History of Pepe (HOPE)

Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.

Valge raamat

Valge raamat
Ametlik veebisait

History of Pepe hinna ennustus (USD)

Kui palju on History of Pepe (HOPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie History of Pepe (HOPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida History of Pepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake History of Pepe hinna ennustust kohe!

HOPE kohalike valuutade suhtes

History of Pepe (HOPE) tokenoomika

History of Pepe (HOPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse History of Pepe (HOPE) kohta

Kui palju on History of Pepe (HOPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOPE hind USD on 0.0009788 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOPE/USD hind?
Praegune hind HOPE/USD on $ 0.0009788. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on History of Pepe turukapitalisatsioon?
HOPE turukapitalisatsioon on $ 978.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOPE ringlev varu?
HOPE ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOPE (ATH) hind?
HOPE saavutab ATH hinna summas 0.00683677 USD.
Mis oli kõigi aegade HOPE madalaim (ATL) hind?
HOPE nägi ATL hinda summas 0.00005312 USD.
Milline on HOPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOPE kauplemismaht on -- USD.
Kas HOPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOPE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.