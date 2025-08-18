Mis on His name gort (GORT)

The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible.

His name gort (GORT) tokenoomika

His name gort (GORT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GORT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse His name gort (GORT) kohta Kui palju on His name gort (GORT) tänapäeval väärt? Reaalajas GORT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GORT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GORT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on His name gort turukapitalisatsioon? GORT turukapitalisatsioon on $ 63.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GORT ringlev varu? GORT ringlev varu on 999.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GORT (ATH) hind? GORT saavutab ATH hinna summas 0.01126022 USD . Mis oli kõigi aegade GORT madalaim (ATL) hind? GORT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GORT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GORT kauplemismaht on -- USD . Kas GORT sel aastal kõrgemale ka suundub? GORT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GORT hinna ennustust

