hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.

Üksuse Hipo Staked TON (HTON) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Hipo Staked TON (HTON) tokenoomika

Hipo Staked TON (HTON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HTON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hipo Staked TON (HTON) kohta Kui palju on Hipo Staked TON (HTON) tänapäeval väärt? Reaalajas HTON hind USD on 3.52 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HTON/USD hind? $ 3.52 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HTON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hipo Staked TON turukapitalisatsioon? HTON turukapitalisatsioon on $ 1.96M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HTON ringlev varu? HTON ringlev varu on 555.69K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HTON (ATH) hind? HTON saavutab ATH hinna summas 8.35 USD . Mis oli kõigi aegade HTON madalaim (ATL) hind? HTON nägi ATL hinda summas 2.51 USD . Milline on HTON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HTON kauplemismaht on -- USD . Kas HTON sel aastal kõrgemale ka suundub? HTON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HTON hinna ennustust

