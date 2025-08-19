Rohkem infot HTON

Hipo Staked TON hind (HTON)

1 HTON/USD reaalajas hind:

$3.53
$3.53$3.53
-5.20%1D
Hipo Staked TON (HTON) reaalajas hinnagraafik
Hipo Staked TON (HTON) hinna teave (USD)

$ 3.52
$ 3.52$ 3.52
$ 3.76
$ 3.76$ 3.76
$ 3.52
$ 3.52$ 3.52

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

$ 8.35
$ 8.35$ 8.35

$ 2.51
$ 2.51$ 2.51

-0.56%

-5.63%

+5.04%

+5.04%

Hipo Staked TON (HTON) reaalajas hind on $3.52. Viimase 24 tunni jooksul HTON kaubeldud madalaim $ 3.52 ja kõrgeim $ 3.76 näitab aktiivset turu volatiivsust. HTONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.35 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.51.

Lüliajalise tootluse osas on HTON muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -5.63% 24 tunni vältel +5.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hipo Staked TON (HTON) – turuteave

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

--
----

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

555.69K
555.69K 555.69K

806,069.471722366
806,069.471722366 806,069.471722366

Hipo Staked TON praegune turukapitalisatsioon on $ 1.96M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HTON ringlev varu on 555.69K, mille koguvaru on 806069.471722366. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.84M.

Hipo Staked TON (HTON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hipo Staked TON ja USD hinnamuutus $ -0.210381021301838.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hipo Staked TON ja USD hinnamuutus $ +0.1913429760.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hipo Staked TON ja USD hinnamuutus $ +0.4765918080.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hipo Staked TON ja USD hinnamuutus $ +0.3058746168042585.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.210381021301838-5.63%
30 päeva$ +0.1913429760+5.44%
60 päeva$ +0.4765918080+13.54%
90 päeva$ +0.3058746168042585+9.52%

Mis on Hipo Staked TON (HTON)

hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hipo Staked TON (HTON) allikas

Ametlik veebisait

Hipo Staked TON hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hipo Staked TON (HTON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hipo Staked TON (HTON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hipo Staked TON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hipo Staked TON hinna ennustust kohe!

HTON kohalike valuutade suhtes

Hipo Staked TON (HTON) tokenoomika

Hipo Staked TON (HTON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HTON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hipo Staked TON (HTON) kohta

Kui palju on Hipo Staked TON (HTON) tänapäeval väärt?
Reaalajas HTON hind USD on 3.52 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HTON/USD hind?
Praegune hind HTON/USD on $ 3.52. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hipo Staked TON turukapitalisatsioon?
HTON turukapitalisatsioon on $ 1.96M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HTON ringlev varu?
HTON ringlev varu on 555.69K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HTON (ATH) hind?
HTON saavutab ATH hinna summas 8.35 USD.
Mis oli kõigi aegade HTON madalaim (ATL) hind?
HTON nägi ATL hinda summas 2.51 USD.
Milline on HTON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HTON kauplemismaht on -- USD.
Kas HTON sel aastal kõrgemale ka suundub?
HTON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HTON hinna ennustust.
