Hipo Governance Token (HPO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Hipo Governance Token (HPO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Hipo Governance Token (HPO) teave

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return.

These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards.

We're submitting to list our governance token now, HPO.

Ametlik veebisait:
https://hipo.finance/

Hipo Governance Token (HPO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Hipo Governance Token (HPO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 7.32M
$ 7.32M
Koguvaru:
$ 996.92M
$ 996.92M
Ringlev varu:
$ 796.92M
$ 796.92M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 9.15M
$ 9.15M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.04170969
$ 0.04170969
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00471671
$ 0.00471671
Praegune hind:
$ 0.00917248
$ 0.00917248

Hipo Governance Token (HPO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Hipo Governance Token (HPO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate HPO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

HPO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate HPO tokeni tokenoomikat, avastage HPO tokeni reaalajas hinda!

HPO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu HPO võiks suunduda? Meie HPO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.