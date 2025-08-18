Rohkem infot HPO

Hipo Governance Token logo

Hipo Governance Token hind (HPO)

Loendis mitteolevad

1 HPO/USD reaalajas hind:

$0.00907443
+0.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Hipo Governance Token (HPO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:27:21 (UTC+8)

Hipo Governance Token (HPO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00896741
24 h madal
$ 0.00955292
24 h kõrge

$ 0.00896741
$ 0.00955292
$ 0.04170969
$ 0.00471671
+0.73%

+0.93%

-8.45%

-8.45%

Hipo Governance Token (HPO) reaalajas hind on $0.00907443. Viimase 24 tunni jooksul HPO kaubeldud madalaim $ 0.00896741 ja kõrgeim $ 0.00955292 näitab aktiivset turu volatiivsust. HPOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04170969 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00471671.

Lüliajalise tootluse osas on HPO muutunud +0.73% viimase tunni jooksul, +0.93% 24 tunni vältel -8.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hipo Governance Token (HPO) – turuteave

$ 7.22M
--
$ 9.03M
796.92M
996,918,715.745247
Hipo Governance Token praegune turukapitalisatsioon on $ 7.22M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HPO ringlev varu on 796.92M, mille koguvaru on 996918715.745247. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.03M.

Hipo Governance Token (HPO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hipo Governance Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hipo Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.0005455583.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hipo Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.0007530615.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hipo Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.003207628619086716.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.93%
30 päeva$ -0.0005455583-6.01%
60 päeva$ -0.0007530615-8.29%
90 päeva$ -0.003207628619086716-26.11%

Mis on Hipo Governance Token (HPO)

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hipo Governance Token (HPO) allikas

Ametlik veebisait

Hipo Governance Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hipo Governance Token (HPO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hipo Governance Token (HPO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hipo Governance Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hipo Governance Token hinna ennustust kohe!

HPO kohalike valuutade suhtes

Hipo Governance Token (HPO) tokenoomika

Hipo Governance Token (HPO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HPO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hipo Governance Token (HPO) kohta

Kui palju on Hipo Governance Token (HPO) tänapäeval väärt?
Reaalajas HPO hind USD on 0.00907443 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HPO/USD hind?
Praegune hind HPO/USD on $ 0.00907443. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hipo Governance Token turukapitalisatsioon?
HPO turukapitalisatsioon on $ 7.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HPO ringlev varu?
HPO ringlev varu on 796.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HPO (ATH) hind?
HPO saavutab ATH hinna summas 0.04170969 USD.
Mis oli kõigi aegade HPO madalaim (ATL) hind?
HPO nägi ATL hinda summas 0.00471671 USD.
Milline on HPO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HPO kauplemismaht on -- USD.
Kas HPO sel aastal kõrgemale ka suundub?
HPO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HPO hinna ennustust.
Hipo Governance Token (HPO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

