Mis on Hipo Governance Token (HPO)

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.

Üksuse Hipo Governance Token (HPO) allikas Ametlik veebisait

HPO kohalike valuutade suhtes

Hipo Governance Token (HPO) tokenoomika

Hipo Governance Token (HPO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HPO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hipo Governance Token (HPO) kohta Kui palju on Hipo Governance Token (HPO) tänapäeval väärt? Reaalajas HPO hind USD on 0.00907443 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HPO/USD hind? $ 0.00907443 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HPO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hipo Governance Token turukapitalisatsioon? HPO turukapitalisatsioon on $ 7.22M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HPO ringlev varu? HPO ringlev varu on 796.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HPO (ATH) hind? HPO saavutab ATH hinna summas 0.04170969 USD . Mis oli kõigi aegade HPO madalaim (ATL) hind? HPO nägi ATL hinda summas 0.00471671 USD . Milline on HPO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HPO kauplemismaht on -- USD . Kas HPO sel aastal kõrgemale ka suundub? HPO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HPO hinna ennustust

