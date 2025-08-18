Hipo Governance Token hind (HPO)
Hipo Governance Token (HPO) reaalajas hind on $0.00907443. Viimase 24 tunni jooksul HPO kaubeldud madalaim $ 0.00896741 ja kõrgeim $ 0.00955292 näitab aktiivset turu volatiivsust. HPOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04170969 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00471671.
Lüliajalise tootluse osas on HPO muutunud +0.73% viimase tunni jooksul, +0.93% 24 tunni vältel -8.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hipo Governance Token praegune turukapitalisatsioon on $ 7.22M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HPO ringlev varu on 796.92M, mille koguvaru on 996918715.745247. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.03M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Hipo Governance Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hipo Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.0005455583.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hipo Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.0007530615.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hipo Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.003207628619086716.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.93%
|30 päeva
|$ -0.0005455583
|-6.01%
|60 päeva
|$ -0.0007530615
|-8.29%
|90 päeva
|$ -0.003207628619086716
|-26.11%
Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.
