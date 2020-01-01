Himitsu (HIM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Himitsu (HIM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Himitsu (HIM) teave Himitsu - the most mysterious cat has found his way to Solana. その秘密は語られなかった Ametlik veebisait: https://himitsusol.com/ Ostke HIM kohe!

Himitsu (HIM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Himitsu (HIM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.41K $ 15.41K $ 15.41K Koguvaru: $ 967.55M $ 967.55M $ 967.55M Ringlev varu: $ 967.55M $ 967.55M $ 967.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.41K $ 15.41K $ 15.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00154528 $ 0.00154528 $ 0.00154528 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Himitsu (HIM) hinna kohta

Himitsu (HIM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Himitsu (HIM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HIM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HIM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HIM tokeni tokenoomikat, avastage HIM tokeni reaalajas hinda!

HIM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HIM võiks suunduda? Meie HIM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HIM tokeni hinna ennustust kohe!

