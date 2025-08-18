Rohkem infot HIM

HIM Hinnainfo

HIM Ametlik veebisait

HIM Tokenoomika

HIM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Himitsu logo

Himitsu hind (HIM)

Loendis mitteolevad

1 HIM/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Himitsu (HIM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:43:38 (UTC+8)

Himitsu (HIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154528
$ 0.00154528$ 0.00154528

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Himitsu (HIM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HIM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00154528 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HIM muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Himitsu (HIM) – turuteave

$ 15.41K
$ 15.41K$ 15.41K

--
----

$ 15.41K
$ 15.41K$ 15.41K

967.55M
967.55M 967.55M

967,554,749.0
967,554,749.0 967,554,749.0

Himitsu praegune turukapitalisatsioon on $ 15.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HIM ringlev varu on 967.55M, mille koguvaru on 967554749.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.41K.

Himitsu (HIM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Himitsu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Himitsu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Himitsu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Himitsu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-0.33%
60 päeva$ 0-0.48%
90 päeva$ 0--

Mis on Himitsu (HIM)

Himitsu - the most mysterious cat has found his way to Solana. その秘密は語られなかった

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Himitsu (HIM) allikas

Ametlik veebisait

Himitsu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Himitsu (HIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Himitsu (HIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Himitsu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Himitsu hinna ennustust kohe!

HIM kohalike valuutade suhtes

Himitsu (HIM) tokenoomika

Himitsu (HIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Himitsu (HIM) kohta

Kui palju on Himitsu (HIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas HIM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HIM/USD hind?
Praegune hind HIM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Himitsu turukapitalisatsioon?
HIM turukapitalisatsioon on $ 15.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HIM ringlev varu?
HIM ringlev varu on 967.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIM (ATH) hind?
HIM saavutab ATH hinna summas 0.00154528 USD.
Mis oli kõigi aegade HIM madalaim (ATL) hind?
HIM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HIM kauplemismaht on -- USD.
Kas HIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
HIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:43:38 (UTC+8)

Himitsu (HIM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.