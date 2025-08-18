Mis on Himitsu (HIM)

Himitsu - the most mysterious cat has found his way to Solana. その秘密は語られなかった

Üksuse Himitsu (HIM) allikas Ametlik veebisait

HIM kohalike valuutade suhtes

Himitsu (HIM) tokenoomika

Himitsu (HIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Himitsu (HIM) kohta Kui palju on Himitsu (HIM) tänapäeval väärt? Reaalajas HIM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HIM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HIM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Himitsu turukapitalisatsioon? HIM turukapitalisatsioon on $ 15.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HIM ringlev varu? HIM ringlev varu on 967.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIM (ATH) hind? HIM saavutab ATH hinna summas 0.00154528 USD . Mis oli kõigi aegade HIM madalaim (ATL) hind? HIM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HIM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HIM kauplemismaht on -- USD . Kas HIM sel aastal kõrgemale ka suundub? HIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIM hinna ennustust

Himitsu (HIM) Olulised valdkonna uudised