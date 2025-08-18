Mis on higher (HIGHER)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse higher (HIGHER) allikas Ametlik veebisait

higher hinna ennustus (USD)

Kui palju on higher (HIGHER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie higher (HIGHER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida higher nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake higher hinna ennustust kohe!

HIGHER kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

higher (HIGHER) tokenoomika

higher (HIGHER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIGHER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse higher (HIGHER) kohta Kui palju on higher (HIGHER) tänapäeval väärt? Reaalajas HIGHER hind USD on 0.00451572 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HIGHER/USD hind? $ 0.00451572 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HIGHER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on higher turukapitalisatsioon? HIGHER turukapitalisatsioon on $ 4.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HIGHER ringlev varu? HIGHER ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIGHER (ATH) hind? HIGHER saavutab ATH hinna summas 0.114177 USD . Mis oli kõigi aegade HIGHER madalaim (ATL) hind? HIGHER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HIGHER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HIGHER kauplemismaht on -- USD . Kas HIGHER sel aastal kõrgemale ka suundub? HIGHER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIGHER hinna ennustust

higher (HIGHER) Olulised valdkonna uudised