Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles. Ametlik veebisait: https://hiero.ai

Hiero Terminal (HTERM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hiero Terminal (HTERM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 64.80K $ 64.80K $ 64.80K Koguvaru: $ 812.58M $ 812.58M $ 812.58M Ringlev varu: $ 812.58M $ 812.58M $ 812.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 64.80K $ 64.80K $ 64.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03376994 $ 0.03376994 $ 0.03376994 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hiero Terminal (HTERM) hinna kohta

Hiero Terminal (HTERM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hiero Terminal (HTERM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HTERM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HTERM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HTERM tokeni tokenoomikat, avastage HTERM tokeni reaalajas hinda!

HTERM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HTERM võiks suunduda? Meie HTERM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HTERM tokeni hinna ennustust kohe!

