Mis on Hex Trust USD (USDX)

USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hex Trust USD (USDX) allikas Ametlik veebisait

Hex Trust USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hex Trust USD (USDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hex Trust USD (USDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hex Trust USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hex Trust USD hinna ennustust kohe!

USDX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Hex Trust USD (USDX) tokenoomika

Hex Trust USD (USDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hex Trust USD (USDX) kohta Kui palju on Hex Trust USD (USDX) tänapäeval väärt? Reaalajas USDX hind USD on 0.996502 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDX/USD hind? $ 0.996502 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hex Trust USD turukapitalisatsioon? USDX turukapitalisatsioon on $ 32.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDX ringlev varu? USDX ringlev varu on 32.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDX (ATH) hind? USDX saavutab ATH hinna summas 1.34 USD . Mis oli kõigi aegade USDX madalaim (ATL) hind? USDX nägi ATL hinda summas 0.53504 USD . Milline on USDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDX kauplemismaht on -- USD . Kas USDX sel aastal kõrgemale ka suundub? USDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDX hinna ennustust

Hex Trust USD (USDX) Olulised valdkonna uudised