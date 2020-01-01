Hex Orange Address (HOA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hex Orange Address (HOA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hex Orange Address (HOA) teave Organic community memecoin on Pulsechain Ametlik veebisait: https://hexoacoin.com/ Ostke HOA kohe!

Hex Orange Address (HOA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hex Orange Address (HOA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 894.21K $ 894.21K $ 894.21K Koguvaru: $ 150.17M $ 150.17M $ 150.17M Ringlev varu: $ 150.17M $ 150.17M $ 150.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 894.21K $ 894.21K $ 894.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.073213 $ 0.073213 $ 0.073213 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00114763 $ 0.00114763 $ 0.00114763 Praegune hind: $ 0.00595353 $ 0.00595353 $ 0.00595353 Lisateave Hex Orange Address (HOA) hinna kohta

Hex Orange Address (HOA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hex Orange Address (HOA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOA tokeni tokenoomikat, avastage HOA tokeni reaalajas hinda!

HOA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOA võiks suunduda? Meie HOA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOA tokeni hinna ennustust kohe!

