Hex Orange Address logo

Hex Orange Address hind (HOA)

Loendis mitteolevad

1 HOA/USD reaalajas hind:

$0.00658673
$0.00658673
-0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Hex Orange Address (HOA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:47:34 (UTC+8)

Hex Orange Address (HOA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00638955
$ 0.00638955
24 h madal
$ 0.0069433
$ 0.0069433
24 h kõrge

$ 0.00638955
$ 0.00638955

$ 0.0069433
$ 0.0069433

$ 0.073213
$ 0.073213

$ 0.00114763
$ 0.00114763

-0.68%

-0.89%

-7.36%

-7.36%

Hex Orange Address (HOA) reaalajas hind on $0.00658673. Viimase 24 tunni jooksul HOA kaubeldud madalaim $ 0.00638955 ja kõrgeim $ 0.0069433 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.073213 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00114763.

Lüliajalise tootluse osas on HOA muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -0.89% 24 tunni vältel -7.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hex Orange Address (HOA) – turuteave

$ 981.77K
$ 981.77K

--
--

$ 981.77K
$ 981.77K

150.17M
150.17M

150,166,853.0
150,166,853.0

Hex Orange Address praegune turukapitalisatsioon on $ 981.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HOA ringlev varu on 150.17M, mille koguvaru on 150166853.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 981.77K.

Hex Orange Address (HOA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hex Orange Address ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hex Orange Address ja USD hinnamuutus $ +0.0014686787.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hex Orange Address ja USD hinnamuutus $ +0.0018726995.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hex Orange Address ja USD hinnamuutus $ -0.004403949265291636.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.89%
30 päeva$ +0.0014686787+22.30%
60 päeva$ +0.0018726995+28.43%
90 päeva$ -0.004403949265291636-40.06%

Mis on Hex Orange Address (HOA)

Organic community memecoin on Pulsechain

Üksuse Hex Orange Address (HOA) allikas

Ametlik veebisait

Hex Orange Address hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hex Orange Address (HOA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hex Orange Address (HOA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hex Orange Address nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hex Orange Address hinna ennustust kohe!

HOA kohalike valuutade suhtes

Hex Orange Address (HOA) tokenoomika

Hex Orange Address (HOA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hex Orange Address (HOA) kohta

Kui palju on Hex Orange Address (HOA) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOA hind USD on 0.00658673 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOA/USD hind?
Praegune hind HOA/USD on $ 0.00658673. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hex Orange Address turukapitalisatsioon?
HOA turukapitalisatsioon on $ 981.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOA ringlev varu?
HOA ringlev varu on 150.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOA (ATH) hind?
HOA saavutab ATH hinna summas 0.073213 USD.
Mis oli kõigi aegade HOA madalaim (ATL) hind?
HOA nägi ATL hinda summas 0.00114763 USD.
Milline on HOA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOA kauplemismaht on -- USD.
Kas HOA sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:47:34 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.