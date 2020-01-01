Hestia (HESTIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hestia (HESTIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hestia (HESTIA) teave HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support. Ametlik veebisait: https://ultraroundmoney.com/hestia Valge raamat: https://ultraroundmoney.com/hestia/whitepaper.pdf Ostke HESTIA kohe!

Hestia (HESTIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hestia (HESTIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 986.75K $ 986.75K $ 986.75K Koguvaru: $ 567.93K $ 567.93K $ 567.93K Ringlev varu: $ 567.93K $ 567.93K $ 567.93K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 986.75K $ 986.75K $ 986.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Kõigi aegade madalaim: $ 0.668389 $ 0.668389 $ 0.668389 Praegune hind: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Lisateave Hestia (HESTIA) hinna kohta

Hestia (HESTIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hestia (HESTIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HESTIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HESTIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HESTIA tokeni tokenoomikat, avastage HESTIA tokeni reaalajas hinda!

HESTIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HESTIA võiks suunduda? Meie HESTIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HESTIA tokeni hinna ennustust kohe!

