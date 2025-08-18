Rohkem infot HEC

HeroesChained logo

HeroesChained hind (HEC)

Loendis mitteolevad

1 HEC/USD reaalajas hind:

$0.00143824
-7.00%1D
USD
HeroesChained (HEC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:30:05 (UTC+8)

HeroesChained (HEC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00141581
24 h madal
$ 0.00155934
24 h kõrge

$ 0.00141581
$ 0.00155934
$ 3.3
$ 0.00120063
+1.58%

-7.04%

-6.60%

-6.60%

HeroesChained (HEC) reaalajas hind on $0.00143824. Viimase 24 tunni jooksul HEC kaubeldud madalaim $ 0.00141581 ja kõrgeim $ 0.00155934 näitab aktiivset turu volatiivsust. HECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.3 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00120063.

Lüliajalise tootluse osas on HEC muutunud +1.58% viimase tunni jooksul, -7.04% 24 tunni vältel -6.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HeroesChained (HEC) – turuteave

$ 71.68K
--
$ 143.82K
49.84M
100,000,000.0
HeroesChained praegune turukapitalisatsioon on $ 71.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HEC ringlev varu on 49.84M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 143.82K.

HeroesChained (HEC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HeroesChained ja USD hinnamuutus $ -0.000109043975093437.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HeroesChained ja USD hinnamuutus $ -0.0001670292.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HeroesChained ja USD hinnamuutus $ -0.0002944918.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HeroesChained ja USD hinnamuutus $ -0.0006148582476197434.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000109043975093437-7.04%
30 päeva$ -0.0001670292-11.61%
60 päeva$ -0.0002944918-20.47%
90 päeva$ -0.0006148582476197434-29.94%

Mis on HeroesChained (HEC)

Heroes Chained is a fantasy action RPG game, where the player becomes a Guild Master and gathers heroes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HeroesChained (HEC) allikas

Ametlik veebisait

HeroesChained hinna ennustus (USD)

Kui palju on HeroesChained (HEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HeroesChained (HEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HeroesChained nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HeroesChained hinna ennustust kohe!

HEC kohalike valuutade suhtes

HeroesChained (HEC) tokenoomika

HeroesChained (HEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HeroesChained (HEC) kohta

Kui palju on HeroesChained (HEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEC hind USD on 0.00143824 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEC/USD hind?
Praegune hind HEC/USD on $ 0.00143824. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HeroesChained turukapitalisatsioon?
HEC turukapitalisatsioon on $ 71.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEC ringlev varu?
HEC ringlev varu on 49.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEC (ATH) hind?
HEC saavutab ATH hinna summas 3.3 USD.
Mis oli kõigi aegade HEC madalaim (ATL) hind?
HEC nägi ATL hinda summas 0.00120063 USD.
Milline on HEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEC kauplemismaht on -- USD.
Kas HEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEC hinna ennustust.
