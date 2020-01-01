Heroes of NFT (HON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Heroes of NFT (HON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Heroes of NFT (HON) teave Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others. Ametlik veebisait: https://heroesofnft.com Ostke HON kohe!

Heroes of NFT (HON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Heroes of NFT (HON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 545.21K $ 545.21K $ 545.21K Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 86.00M $ 86.00M $ 86.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.427491 $ 0.427491 $ 0.427491 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0026069 $ 0.0026069 $ 0.0026069 Praegune hind: $ 0.00633857 $ 0.00633857 $ 0.00633857 Lisateave Heroes of NFT (HON) hinna kohta

Heroes of NFT (HON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Heroes of NFT (HON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HON tokeni tokenoomikat, avastage HON tokeni reaalajas hinda!

HON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HON võiks suunduda? Meie HON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HON tokeni hinna ennustust kohe!

