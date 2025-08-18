Mis on Heroes of NFT (HON)

Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Heroes of NFT (HON) allikas Ametlik veebisait

Heroes of NFT hinna ennustus (USD)

Kui palju on Heroes of NFT (HON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Heroes of NFT (HON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Heroes of NFT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Heroes of NFT hinna ennustust kohe!

HON kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Heroes of NFT (HON) tokenoomika

Heroes of NFT (HON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Heroes of NFT (HON) kohta Kui palju on Heroes of NFT (HON) tänapäeval väärt? Reaalajas HON hind USD on 0.00661736 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HON/USD hind? $ 0.00661736 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Heroes of NFT turukapitalisatsioon? HON turukapitalisatsioon on $ 568.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HON ringlev varu? HON ringlev varu on 85.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HON (ATH) hind? HON saavutab ATH hinna summas 0.427491 USD . Mis oli kõigi aegade HON madalaim (ATL) hind? HON nägi ATL hinda summas 0.0026069 USD . Milline on HON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HON kauplemismaht on -- USD . Kas HON sel aastal kõrgemale ka suundub? HON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HON hinna ennustust

Heroes of NFT (HON) Olulised valdkonna uudised