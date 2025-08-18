Heroes of NFT hind (HON)
-1.19%
-4.55%
-18.72%
-18.72%
Heroes of NFT (HON) reaalajas hind on $0.00661736. Viimase 24 tunni jooksul HON kaubeldud madalaim $ 0.00661816 ja kõrgeim $ 0.00717195 näitab aktiivset turu volatiivsust. HONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.427491 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0026069.
Lüliajalise tootluse osas on HON muutunud -1.19% viimase tunni jooksul, -4.55% 24 tunni vältel -18.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Heroes of NFT praegune turukapitalisatsioon on $ 568.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HON ringlev varu on 85.94M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.32M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Heroes of NFT ja USD hinnamuutus $ -0.000316061691623576.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Heroes of NFT ja USD hinnamuutus $ -0.0005260774.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Heroes of NFT ja USD hinnamuutus $ +0.0011325730.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Heroes of NFT ja USD hinnamuutus $ -0.000919697384751885.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000316061691623576
|-4.55%
|30 päeva
|$ -0.0005260774
|-7.94%
|60 päeva
|$ +0.0011325730
|+17.12%
|90 päeva
|$ -0.000919697384751885
|-12.20%
Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.
