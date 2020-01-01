Hermy The Stallion (HERMY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hermy The Stallion (HERMY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hermy The Stallion (HERMY) teave Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods. Ametlik veebisait: https://hermyonsol.xyz/ Ostke HERMY kohe!

Hermy The Stallion (HERMY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hermy The Stallion (HERMY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.81K $ 7.81K $ 7.81K Koguvaru: $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M Ringlev varu: $ 959.21M $ 959.21M $ 959.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.81K $ 7.81K $ 7.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02758415 $ 0.02758415 $ 0.02758415 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hermy The Stallion (HERMY) hinna kohta

Hermy The Stallion (HERMY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hermy The Stallion (HERMY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HERMY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HERMY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HERMY tokeni tokenoomikat, avastage HERMY tokeni reaalajas hinda!

HERMY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HERMY võiks suunduda? Meie HERMY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HERMY tokeni hinna ennustust kohe!

