Hermetica USDh (USDH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hermetica USDh (USDH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hermetica USDh (USDH) teave USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom. Ametlik veebisait: https://hermetica.fi/ Ostke USDH kohe!

Hermetica USDh (USDH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hermetica USDh (USDH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Koguvaru: $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Ringlev varu: $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Kõigi aegade madalaim: $ 0.99679 $ 0.99679 $ 0.99679 Praegune hind: $ 0.999498 $ 0.999498 $ 0.999498 Lisateave Hermetica USDh (USDH) hinna kohta

Hermetica USDh (USDH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hermetica USDh (USDH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDH tokeni tokenoomikat, avastage USDH tokeni reaalajas hinda!

USDH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDH võiks suunduda? Meie USDH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDH tokeni hinna ennustust kohe!

