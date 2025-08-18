Rohkem infot USDH

Hermetica USDh logo

Hermetica USDh hind (USDH)

Loendis mitteolevad

1 USDH/USD reaalajas hind:

$0.999805
$0.999805$0.999805
0.00%1D
USD
Hermetica USDh (USDH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:27:00 (UTC+8)

Hermetica USDh (USDH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.999591
$ 0.999591$ 0.999591
24 h madal
$ 0.999904
$ 0.999904$ 0.999904
24 h kõrge

$ 0.999591
$ 0.999591$ 0.999591

$ 0.999904
$ 0.999904$ 0.999904

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.99679
$ 0.99679$ 0.99679

--

-0.00%

--

--

Hermetica USDh (USDH) reaalajas hind on $0.999805. Viimase 24 tunni jooksul USDH kaubeldud madalaim $ 0.999591 ja kõrgeim $ 0.999904 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.005 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.99679.

Lüliajalise tootluse osas on USDH muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hermetica USDh (USDH) – turuteave

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

--
----

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

6.16M
6.16M 6.16M

6,163,872.02621461
6,163,872.02621461 6,163,872.02621461

Hermetica USDh praegune turukapitalisatsioon on $ 6.16M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDH ringlev varu on 6.16M, mille koguvaru on 6163872.02621461. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.16M.

Hermetica USDh (USDH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hermetica USDh ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hermetica USDh ja USD hinnamuutus $ -0.0003650288.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hermetica USDh ja USD hinnamuutus $ -0.0000312938.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hermetica USDh ja USD hinnamuutus $ -0.0003485454539188.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ -0.0003650288-0.03%
60 päeva$ -0.0000312938-0.00%
90 päeva$ -0.0003485454539188-0.03%

Mis on Hermetica USDh (USDH)

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

Üksuse Hermetica USDh (USDH) allikas

Ametlik veebisait

Hermetica USDh hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hermetica USDh (USDH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hermetica USDh (USDH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hermetica USDh nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hermetica USDh hinna ennustust kohe!

USDH kohalike valuutade suhtes

Hermetica USDh (USDH) tokenoomika

Hermetica USDh (USDH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hermetica USDh (USDH) kohta

Kui palju on Hermetica USDh (USDH) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDH hind USD on 0.999805 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDH/USD hind?
Praegune hind USDH/USD on $ 0.999805. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hermetica USDh turukapitalisatsioon?
USDH turukapitalisatsioon on $ 6.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDH ringlev varu?
USDH ringlev varu on 6.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDH (ATH) hind?
USDH saavutab ATH hinna summas 1.005 USD.
Mis oli kõigi aegade USDH madalaim (ATL) hind?
USDH nägi ATL hinda summas 0.99679 USD.
Milline on USDH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDH kauplemismaht on -- USD.
Kas USDH sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:27:00 (UTC+8)

Hermetica USDh (USDH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

