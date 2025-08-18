Mis on Hermetica USDh (USDH)

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hermetica USDh (USDH) allikas Ametlik veebisait

Hermetica USDh hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hermetica USDh (USDH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hermetica USDh (USDH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hermetica USDh nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hermetica USDh hinna ennustust kohe!

USDH kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Hermetica USDh (USDH) tokenoomika

Hermetica USDh (USDH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hermetica USDh (USDH) kohta Kui palju on Hermetica USDh (USDH) tänapäeval väärt? Reaalajas USDH hind USD on 0.999805 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDH/USD hind? $ 0.999805 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hermetica USDh turukapitalisatsioon? USDH turukapitalisatsioon on $ 6.16M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDH ringlev varu? USDH ringlev varu on 6.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDH (ATH) hind? USDH saavutab ATH hinna summas 1.005 USD . Mis oli kõigi aegade USDH madalaim (ATL) hind? USDH nägi ATL hinda summas 0.99679 USD . Milline on USDH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDH kauplemismaht on -- USD . Kas USDH sel aastal kõrgemale ka suundub? USDH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDH hinna ennustust

Hermetica USDh (USDH) Olulised valdkonna uudised