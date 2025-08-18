Hermes Protocol hind (HERMES)
+1.00%
-9.65%
+8.07%
+8.07%
Hermes Protocol (HERMES) reaalajas hind on $0.00205986. Viimase 24 tunni jooksul HERMES kaubeldud madalaim $ 0.00203695 ja kõrgeim $ 0.00232981 näitab aktiivset turu volatiivsust. HERMESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.241923 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on HERMES muutunud +1.00% viimase tunni jooksul, -9.65% 24 tunni vältel +8.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hermes Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 413.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HERMES ringlev varu on 200.52M, mille koguvaru on 539010497.3997958. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.11M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Hermes Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.000220191101590032.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hermes Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0000216128.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hermes Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0003203764.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hermes Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.002267888393486183.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000220191101590032
|-9.65%
|30 päeva
|$ -0.0000216128
|-1.04%
|60 päeva
|$ -0.0003203764
|-15.55%
|90 päeva
|$ -0.002267888393486183
|-52.40%
What is the project about? Hermes DEX main goal is to let users and other decentralized protocols exchange both volatile assets (DAI to WETH for example) and stablecoins (DAI to USDC for example) through it with low fees and low slippage. Unlike exchanges out there that match a buyer and a seller, the behavior of Hermes is different, it uses liquidity pools like Uniswap. To achieve this, Hermes needs liquidity (tokens) which is rewarded by those who provide it. Hermes is non-custodial meaning the Hermes developers do not have access to your tokens. What makes your project unique? Stable coins have become an inherent part of cryptocurrency for a long time but they now come in many different flavors (DAI, TUSD, MIM, BUSD, USDC and so on) which means there is a much bigger need for crypto users to move from a stable coin to another. Centralized exchanges tend to have high fees which are problematic for those trying to move from a stable coin to another. As a result, Hermes Protocol has become the best place to exchange stable coins because of its low fees and low slippage. And Hermes also allows swaps with volatile assets. History of your project. Hermes Protocol officially launched in February 2022 and started emissions in March 2022. What’s next for your project? Introducing Yield and Concentrated Unified Liquidity Omnichain Marketplaces. Hermes V2 will offer multiple defi services compared to V1, while improving capital efficiency and user experience: - Bridge-less omnichain environment, powered with concentrated (Uni V3) and unified liquidity. - Decentralized Uniswap V3 Liquidity Management. - Uniswap V3 Liquidity Incentives. - Refined ve(3,3), becoming a fungible ERC-4626 - Improved UX and UI - Omnichain Yield marketplace What can your token be used for? Hermes token when staked for veHermes allows liquidity providers to take decisions on adding new gauges, boosting gauge yields, voting on token emission, and receive bribes.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Hermes Protocol (HERMES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hermes Protocol (HERMES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hermes Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Hermes Protocol hinna ennustust kohe!
Hermes Protocol (HERMES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HERMES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.