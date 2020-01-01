Hermes DAO (HMX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hermes DAO (HMX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hermes DAO (HMX) teave Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. Ametlik veebisait: https://hermes-dao.io/ Valge raamat: https://ceres-token.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Hermes+Litepaper.pdf Ostke HMX kohe!

Hermes DAO (HMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hermes DAO (HMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.57K $ 33.57K $ 33.57K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 91.51M $ 91.51M $ 91.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.68K $ 36.68K $ 36.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03224032 $ 0.03224032 $ 0.03224032 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00036682 $ 0.00036682 $ 0.00036682 Lisateave Hermes DAO (HMX) hinna kohta

Hermes DAO (HMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hermes DAO (HMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HMX tokeni tokenoomikat, avastage HMX tokeni reaalajas hinda!

HMX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HMX võiks suunduda? Meie HMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HMX tokeni hinna ennustust kohe!

