Mis on Hermes DAO (HMX)

Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else.

Üksuse Hermes DAO (HMX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Hermes DAO (HMX) tokenoomika

Hermes DAO (HMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hermes DAO (HMX) kohta Kui palju on Hermes DAO (HMX) tänapäeval väärt? Reaalajas HMX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HMX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HMX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hermes DAO turukapitalisatsioon? HMX turukapitalisatsioon on $ 33.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HMX ringlev varu? HMX ringlev varu on 91.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HMX (ATH) hind? HMX saavutab ATH hinna summas 0.03224032 USD . Mis oli kõigi aegade HMX madalaim (ATL) hind? HMX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HMX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HMX kauplemismaht on -- USD . Kas HMX sel aastal kõrgemale ka suundub? HMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HMX hinna ennustust

