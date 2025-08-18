Rohkem infot HMX

1 HMX/USD reaalajas hind:

$0.00036682
$0.00036682$0.00036682
0.00%1D
mexc
USD
Hermes DAO (HMX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:42:47 (UTC+8)

Hermes DAO (HMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03224032
$ 0.03224032$ 0.03224032

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.50%

-2.50%

Hermes DAO (HMX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HMX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03224032 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HMX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -2.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hermes DAO (HMX) – turuteave

$ 33.54K
$ 33.54K$ 33.54K

--
----

$ 36.68K
$ 36.68K$ 36.68K

91.42M
91.42M 91.42M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Hermes DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 33.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HMX ringlev varu on 91.42M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.68K.

Hermes DAO (HMX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hermes DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hermes DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hermes DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hermes DAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-4.96%
60 päeva$ 0-8.24%
90 päeva$ 0--

Mis on Hermes DAO (HMX)

Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else.

Hermes DAO (HMX) allikas

Hermes DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hermes DAO (HMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hermes DAO (HMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hermes DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hermes DAO hinna ennustust kohe!

HMX kohalike valuutade suhtes

Hermes DAO (HMX) tokenoomika

Hermes DAO (HMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hermes DAO (HMX) kohta

Kui palju on Hermes DAO (HMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas HMX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HMX/USD hind?
Praegune hind HMX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hermes DAO turukapitalisatsioon?
HMX turukapitalisatsioon on $ 33.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HMX ringlev varu?
HMX ringlev varu on 91.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HMX (ATH) hind?
HMX saavutab ATH hinna summas 0.03224032 USD.
Mis oli kõigi aegade HMX madalaim (ATL) hind?
HMX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HMX kauplemismaht on -- USD.
Kas HMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
HMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HMX hinna ennustust.
